Большинство россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе и близким, денег и счастья. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 34% респондентов заявили, что хотели бы попросить у зимнего волшебника здоровья себе, близким и всем людям.

«Чаще всего такой подарок желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%)», — цитирует 30 декабря ТАСС данные исследования.

9% опрошенных пожелали в подарок деньги. Чаще такой вариант озвучивала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый, 6% высказались за мир во всем мире, еще по 5% попросили бы у Деда Мороза квартиру или дачу, а также автомобиль.

Опрос проводился 17 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

26 декабря россияне назвали главные события уходящего года. Возглавило список повышение пенсионного возраста.