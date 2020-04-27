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Жители России определили самые важные поправки в Конституцию, которые затрагивают социальную сферу, защиту суверенитета страны, убеждения россиян и политическую сферу. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своем послании Федеральному собранию. Всероссийское голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Список поправок, которые жители России, принявшие участие в опросе ВЦИОМ 19 апреля, считают наиболее важными в социальной сфере, возглавляет обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. За нее высказались 95% респондентов, а неважной назвали всего 4%.

Далее идут: признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России (94%), защита природы (93%), ежегодная индексация пенсий (92%), ответственность государства за защиту прав трудящихся и МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

Среди поправок, касающихся защиты суверенитета страны, наиболее важной 88% респондентов назвали положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. На втором месте — поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (86%). Среди важных поправок россияне назвали запрет для чиновников иметь двойное гражданство (83%) и запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России (81%).

Россияне также отметили важность закрепления статуса русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории (88%), защиту института брака как союза женщины и мужчины (83%).

«Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%), против каждый четвертый (27%)», — отмечается в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Респонденты также назвали важными поправки: о создании единой системы публичной власти (62%), расширении полномочий Государственной Думы (51%) и Совета Федерации (49%).

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