Салат оливье, мандарины и селедка под шубой — неизменные спутники новогоднего стола у россиян. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, за 10 лет популярность новогодних блюд в стране не изменилась, отмечает РИА Новости.

В ночь с 31 декабря на 1 января граждане также планируют подать к столу холодец, икру, оливки. Полюбились опрошенным салаты цезарь и греческий, заливная рыба, креветки, роллы и пицца. Пойдут в гости или ресторан 4% опрошенных.

Нынешний опрос выявил, что респонденты планируют употреблять значительно меньше алкогольных напитков, чем 10 лет назад: шампанское собираются пить 56% россиян (79% в 2009 году), вино — 21% (34% в 2019 году), водку — 15% (42% в 2019 году). Также более половины граждан (52%) будут пить безалкогольные напитки.

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