Опрос, который проведен Всероссийским центром по изучению общественного мнения показал, что лучшим вузом страны россияне считают МГУ имени Михаила Ломоносова (39%). На второй позиции находится МГИМО (12%), говорится в исследовании ВЦИОМ.

На третьем месте МГТУ им. Баумана (Бауманка), который посчитал лучшим учебным учреждением 10% респондентов. При этом на четвертом месте оказался санкт-петербургский СПбГУ с результатом в 5%. Пятерку замыкает столичная Высшая школа экономики (ВШЭ) — 3%.

Стало известно, что при выборе вуза для себя или для своих детей россияне ставят в приоритет квалификацию преподавателей — 99% опрошенных считают это важным показателем. Наличие общежития посчитали значимым в той или иной степени 84% наших соотечественников. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Осенью более половины россиян заявили о важности изучения иностранных языков. По мнению 93% респондентов, самым перспективным языком является английский.

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