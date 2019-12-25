Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследованию, 46% респондентов сочли политиком года именно Путина. На втором месте – глава МИД РФ Сергей Лавров (15%), еще 10% отдали предпочтение министру обороны Сергею Шойгу.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского и премьер-министра Дмитрия Медведева политиками года назвали 7% и 6% соответственно. 39% россиян затруднились с ответом на вопрос, пишет ТАСС.

Кроме того, 22% россиян заявили о желании пригласить к себе за новогодний стол Владимира Путина, 12% — Жириновского. Опрос проводился в ноябре — декабре 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

24 декабря стало известно, что около 80% опрошенных ВЦИОМ россиян довольны своей жизнью. В целом удовлетворенность граждан России выросла на 17%.