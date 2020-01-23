Россияне готовы потратить 6-10 лет для того, чтобы накопить 350 тыс. рублей на высшее образование для своих детей. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни».

Почти треть (31%) родителей начинают формировать бюджет на вуз в возрасте 26-35 лет. Лидерство за 36-45-летними — на них приходится 35%. Совсем небольшой процент зафиксирован и среди граждан старше 56 лет. Возможно, здесь можно говорить о помощи бабушек и дедушек.

Половина клиентов (48%) готовы копить на вуз для ребенка в течение 6–10 лет, около 30% — 11–15 лет. Еще 20% планируют собрать нужную сумму меньше, чем за 6 лет, а 2% — за 16–20 лет. Активнее всего формированием бюджета на высшее образование занимаются родители из Москвы (18%), Московской области (7,6%) и Краснодарского края (4%).

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тыс. рублей. 6% ставят более высокие цели — от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 3% замахиваются — еще больше. Самый высокий показатель, зафиксированный в исследовании — 30 млн рублей.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что родителям приходится копить детям на вуз из-за нехватки бюджетных мест, а также из-за их неравномерного распределения.