Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в социологическом опросе, тема которого касалась эпидемии коронавируса.

Их спросили: «Как вы думаете, коронавирус — заранее спланированная акция по уничтожению людей или случайно появившаяся эпидемия?».

70% опрошенных считают вирус спланированной акцией.

«Слишком массово и слишком молниеносно», — прокомментировали они.

Однако 22% респондентов назвали данную эпидемию случайно появившейся.

«Это не первый вирус в мире», — подчеркнули участники.

А 8% россиян затруднились ответить на вопрос.

21011 человек приняли участие в данном исследовании.

К утру 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировали более 14 500 случаев заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

По данным Global Times, за все время на территории материкового Китая зарегистрировали 80 409 случаев коронавируса и 3012 смертей — подавляющее большинство в провинции Хубэй. За последние сутки в стране зарегистрировали 139 новых пациентов и 31 смерть.

Пока новые случаи заболевания в Китае сокращаются, вирус быстро распространяется по миру. В 79 странах общее количество заболевших приближается к 15 тысячам, а умерли от коронавируса там 272 человека.

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