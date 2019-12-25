Большинство россиян главным событием 2019 года в стране назвали повышение пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Телефонные интервью проводились в ноябре-декабре среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Изменение пенсионного законодательства, назвали главным событием года 10% респондентов. На втором месте по значимости — введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).

В мире самыми значимыми событием уходящего года россияне считают улучшение обстановки в Сирии (9%), выборы украинского президента (3%) и встречу лидеров России и Украины в Париже на саммите «нормандской четверки» (3%).

7% опрошенных считают отстранение российских спортсменов главным скандалом года, коррупцию и повышение пенсионного возраста таковым сочли по 4% россиян.

В свою очередь, рекорды и достижения российских фигуристов названы главной победой страны в 2019 году.

19 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что изменения в пенсионное законодательство в РФ вносить не планируется.