Новые правила обращения с животными вступили в силу в России с 1 января, сообщает НСН.

Владельцам потенциально опасных пород собак, в соответствии с ранее утвержденным правительством РФ списком, с 1 января запрещено выгуливать их без намордника и поводка. Исключение не действует на огороженной территории.

Контактные зоопарки теперь тоже под запретом, кроме случаев, когда в наличии есть "недоступная для людей зона с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ".

Любители диких животных отныне не смогут содержать их в домашних условиях. У нарушителей звери будут конфискованы и выпущены в естественную среду обитания.

С 2020 года ответственность владельцев приютов для животных аналогична ответственности хозяев питомцев. Отмечается, что умерщвлять животных в приютах без соответствующего указания ветеринара запрещено.

Безнадзорных собак, по новым правилам можно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания. При этом с неснимаемой меткой. Все стадии процесса работы с такими животными фиксируют на видео.

Напомним, новые правила являются неотъемлемой часть закона «Об ответственном обращении с животными». Документ был принят Госдумой в декабре 2018 года, спустя восемь лет после внесения, и подписан президентом России Владимиром Путиным.

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