Россияне начали отказываться от покупок в интернет-магазинах Китая из-за коронавируса. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» 22 января рассказала главный детский инфекционист Московской области Елена Мескина.

По мнению специалиста, не исключена вероятность того, что новый тип вируса может передаться контактным путем через вещи. Вместе с тем, она уточнила, что риск заразиться коронавирусом, делая покупки, к примеру, на AliExpress, все же невысок.

«Я сомневаюсь, что это значимый путь передачи инфекции. С другой стороны, почему бы не воздержаться от заказа посылок из Китая на какое-то время. Еще даже до конца неизвестно, передается ли вирус от человека к человеку. Но то, что он распространяется через грязные руки, установлено точно», — резюмировала Мескина.

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря. Сейчас вирус активно распространяется по КНР. Как отмечает НСН, первые случаи заболевания зафиксированы также в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Чтобы не допустить проникновения опасного вируса в Россию, в аэропорту Шереметьево, к примеру, усилили санитарно-эпидемиологический контроль.