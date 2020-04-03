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Россияне начали отказываться от использования наличных денег на фоне пандемии коронавируса. Как сообщает Роскачество, доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными — показатель составил 50,4 процента.

«Переход на электронные платежи — это то, что может помочь закрыть этот вид риска заражения», — сказал глава организации Илья Лоевский.

Аналитики полагают, что в текущем году эта тенденция только усилится.

«После того как мы стали особое внимание уделять необходимости соблюдения правил гигиены, стоит всерьез задуматься и о безопасности того, что попадает к нам в руки, — речь идет о деньгах. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — предупредили специалисты.

Ранее в марте Центробанк посоветовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Это касается только тех аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции: там идет прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

За последние сутки в стране зафиксировали более 600 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных перевалило за четыре тысячи. По указу президента, апрель в стране объявлен нерабочим.

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