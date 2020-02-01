Россияне начали больше экономить на одежде и искать более дешевые бренды продовольственных товаров. Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board, подготовленном в сотрудничестве с Nielsen. Материалы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, о необходимости экономить октябре-декабре прошлого года заявили 70 процентов опрошенных — на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем в третьем квартале. Больше всего россиян (59 процентов) сокращали траты на покупку новой одежды. Показатель вырос на 3 п.п. по сравнению с июлем-сентябрем. Продолжают тратить на нее 42 процента опрошенных.

Также 56 процентов россиян переключились на более дешевую еду — на 2 п.п. больше, чем кварталом ранее. Помимо этого жители страны экономили на покупке бытовой техники (38 процентов или плюс 3 п.п.), развлечениях дома (36 процентов или плюс 7 п.п.) и использовании личного автомобиля (19 процентов или плюс 4 п.п.). На развлечениях вне дома экономили 54 процента респондентов (плюс 2 п.п. к уровню третьего квартала). 29 процентов заявили, что напротив, увеличили эту статью расходов (плюс 2 п.п.).

В целом 78 процентов россиян заявили, что имеют свободные средства. Треть жителей страны (32 процента и плюс 3 п.п. к уровню третьего квартала) сообщили, что направляют их на формирование сбережений.

По данным аналитиков, такие настроения связаны с оценкой россиянами своих перспектив на рынке труда в 2020 году. В четвертом квартале количество тех, кто оценивает их оптимистично, составило 21 процентов (на 3 п.п. ниже, чем в третьем квартале). Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали увеличение цен на еду и рост тарифов на электроэнергию и газ.

В результате индекс потребительского доверия россиян упал в первый раз за три квартала и составил 68 пунктов. Однако аналитики позитивно оценивают перспективы 2020 года из-за наметившегося тренда на рост реальных располагаемых доходов россиян и низкой инфляции.

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