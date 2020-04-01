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Люди, приезжающие в Россию из-за рубежа, во время двухнедельного карантина будут вести журнал на портале «Госуслуги». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам премьера, в электронном дневнике они будут отчитываться о самочувствии и подтверждать, что остаются дома.

Еще до прохождения паспортного контроля на границе пассажиры должны будут заполнить специальную форму на портале «Госуслуг» и предоставить о себе сведения, включая адрес проживания на время карантина. О необходимости заполнить форму им сообщат при регистрации на рейс или через смс после приземления.

Как сообщал «Рамблер», ранее Мишустин поручил создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.

Система будет работать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона заболевшего человека. С помощью смс она сможет оповещать людей о контакте с инфицированным и необходимости соблюдать самоизоляцию.

В Москве за соблюдением карантина и самоизоляции будут следить также с помощью системы распознания лиц и сети видеокамер. Выходить из дома москвичам разрешать после получения QR-кода через интернет.

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