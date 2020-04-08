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55% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, хотят узнать, заражены ли они коронавирусом. При этом, как было отмечено, никаких симптомов они не испытывают. Сделать они это хотят для собственного успокоения.

33% проголосовавших не хотят проходить тест на COVID-19, поскольку абсолютно уверены в отсутствии болезни.

8% участников подозревают, что заражены коронавирусом, поэтому хотят пройти тест в самое ближайшее время.

А 4% респондентов боятся узнать правду, поэтому откладывают проверку на другой случай.

Всего в опросе приняли участие 6216 человек.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начал проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте ведомства.

«Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ эпидемиологии», — уточняется в релизе.

Специалист Роспотребнадзора приезжает к заказчику, инструктирует его, как самостоятельно взять мазок, а затем забирает материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с совсем не выраженными симптомами.

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