Все новости на карте

Россияне, принявшие участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, сказали, когда в последний раз испытывали симптомы ОРВИ.

32% участников испытывали их недавно.

25% респондентов — давно.

24% россиян испытывают их сейчас.

А 19% опрошенных не помнят, как давно это было.

Всего в опросе приняли участие 6446 человек.

Недельные эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 24 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

C 16 по 22 марта свыше 112 тысяч человек были лабораторно обследованы на наличие гриппа и ОРВИ на территории страны. В 24 субъектах отмечено превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом. Также, без превышения эпидпорога по субъекту, отмечено превышение недельных эпидемических порогов в 12 центральных городах субъектов.

Видео дня. «Она нас не сожрет?»: фитнес-тренер оскорбил клиенту