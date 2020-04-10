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Россияне перед уходом на самоизоляцию закупились средствами для улучшения эректильной функции: виагрой и другими аналогичными препаратами, сообщают «Известия». Фармацевты зафиксировали рост продаж на 44%.

Аналитики сравнили показатели в период с 9 по 29 марта 2020 года с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что на фоне пандемии в нынешнем марте россияне приобрели более 780 тысяч упаковок лекарств, против 544 тысяч упаковок в 2019-ом.

В переводе на деньги накануне введения всеобщего режима самоизоляции в стране было продано виагры и аналогичных препаратов для лечения эректильной дисфункции на почти 750 миллионов рублей против почти 550 миллионов в прошлом году.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики зафиксировали рост продаж холодильников и морозильных камер, которые россияне используют для хранения продуктов питания, закупленных на фоне пандемии. В конце марта показатель спроса достигал 1700%.

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