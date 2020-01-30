Аналитическая служба Рамблера опросила читателей, задав им вопрос: «Как вы думаете, доберется ли коронавирус до России и распространится ли он в таком же масштабе, как в Китае?».

Ответы были даны разные.

46% респондентов уверены в том, что вирус до России скоро доберется и охватит большую часть страны.

А 45% россиян хоть и уверены, что вирус дойдёт до России, но не считают, что распространится в таком же масштабе, как в Китае. По их мнению, власти нашей страны будут с этим активно бороться, ведь легче предотвратить, чем столкнуться с уже распространившейся в стране инфекцией.

А 9% участников более оптимистичны в своих взглядах. Они заявили, что точно не ждут появления вируса в России, ведь, по их мнению, такой большой угрозы, о которой говорят, нет.

«Все слишком раздуто», — подчеркнули они.

Всего в опросе приняли участие 6292 человека.

Число людей, умерших от коронавируса в Китае, возросло до 170 человек. Зараженных — почти 8 тысяч. Власти КНР сообщили, что первый случай заражения отмечен в Тибете — последнем регионе страны, который оставался нетронутым 2019-nCoV. Россия между тем ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем.

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет — по состоянию на 30 января умерли 170 человек. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской народной республики, накануне говорилось о 132 умерших.

Количество зараженных составляет, по последним данным, 7711 человек — за день до этого китайские власти сообщали о 5974 заболевших. Первый случай заражения 2019-nCoV зарегистрирован в Тибете — последнем регионе КНР, где коронавирус до настоящего момента не фиксировался.

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