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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила повседневные практики россиян. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

30 марта и 2 апреля ВЦИОМ провел опрос о том, как повседневные практики граждан России изменились из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Согласно его результатам, 69% респондентов не будут пожимать друг другу руки или обниматься при встрече. По сравнению с 26 марта таковых стало больше на 24%. В Москве избегают рукопожатий и объятий при встрече 77% опрошенных.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 1,6 миллиона человек.

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