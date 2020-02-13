Жители одного из домов Нефтеюганска «выселили на карантин» живших с ними рядом рабочих из Китая. Об этом сообщается в паблике «Типичный Нефтеганск» в соцсети «ВКонтакте».

В доме, расположенном в микрорайоне номер 12, в съемных квартирах жили 15 граждан Китая. Как утверждается в сообщении, жильцы испугались, что рабочие могут быть переносчиками коронавируса.

«Они собрались скопом, позвонили куда надо и вынудили работодателей поместить всех иностранцев на двухнедельный медицинский карантин», — рассказали в паблике.

По данным портала «Новости Югры», граждан Китая с помощью полиции и Роспотребнадзора отправили в инфекционное отделение местной больницы. Врачи выяснили, что все рабочие здоровы.

Издание отмечает, что иностранцы являются высококвалифицированными специалистами и работают в одной из местных энергетических компаний.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 1369 человек, большинство из них умерли на территории материкового Китая. Общее число заболевших в мире превысило 60 тысяч человек, а выздоровели более шести тысяч человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России, к 12 февраля их выписали.

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