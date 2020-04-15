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Большинство россиян готовы отказаться от майских и новогодних каникул и работать шесть дней в неделю, чтобы работодатели наверстали простой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Суперджоб» (SuperJob).

«Суперджоб», как сообщал «Рамблер», — сервис по поиску работы и подбору персонала. 6-13 апреля он провел опрос среди 1,6 тысячи совершеннолетних представителей экономически активного населения, работающего по графику пятидневной рабочей недели в 347 населенных пунктах во всех округах России.

Согласно его результатам, 52% россиян после окончания нерабочего режима из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции готовы работать в режиме шестидневной рабочей недели, чтобы работодатели смогли наверстать время простоя, 36% не готовы, а 12% затруднялись с ответом.

64% опрошенных готовы с той же целью отказаться от майских (кроме 1 и 9 мая) и новогодних (кроме 1 и 7 января 2021 года) каникул, 25% не готовы, а 11% затруднялись с ответом.

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