Такое предложение выдвинул депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров, передает РИА Новости.

Петров обратился в письменной форме к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением ограничить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию пищи на скорость. Он отметил, что «праздники живота» зачастую заканчиваются вмешательством медиков, а также вспомнил недавнюю смерть девушки из Москвы на аналогичном конкурсе.

«Такие опасные конкурсы проводятся достаточно регулярно и в других регионах нашей страны — люди утрамбовывают в себя пельмени, шаверму, острый перец, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое съестное и не очень», — приводит агенство цитату из обращения Петрова.

Он попросил рассмотреть введение санитарных ограничений для любых мест общественного питания на проведение таких соревнований, которые, по его словам, вредят здоровью человека.

15 февраля жительница Москвы подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть. Момент гибели 23-летней девушки попал на запись камер видеонаблюдения.

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