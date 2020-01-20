В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК). Об этом 20 января сообщили в компании «Ростелеком», которая является единственным поставщиком программно-технического комплекса.

«В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения. Внедрение криптобиокабин сделает процесс оформления загранпаспортов более простым и быстрым», — говорится на сайте компании.

КБК установили в центрах госуслуг в конце 2019 года при поддержке концерна «Автоматика» («Ростех»). В кабине находится считыватель штрихкода, сканер отпечатков пальцев и документов, а также устройство, сочетающее сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Кроме того, в КБК есть цифровая фотокамера и предусмотрено бестеневое освещение.

Теперь граждане могут в удобное для себя время подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ и самостоятельно сдать биометрические данные. Для этого нужно отсканировать в КБК штрихкод, полученный при подаче заявления, и следовать голосовым инструкциям и подсказкам на экране.

Полученные сведения КБК передает в государственную информационную систему «Мир», где они проверяются перед изготовлением документа. Паспорт передается в МФЦ по готовности.

В «Ростелекоме» «Известиям» рассказывали, что к октябрю 2019 года КБК успешно прошли испытания, и в ряде регионов был установлен первый десяток кабин. Предполагается, что в 2020-м таких комплексов будут уже сотни по всей стране.

Услугу оформления загранпаспорта в МФЦ перестанут оказывать с 1 февраля. В будущем же планируется полностью автоматизировать данный процесс.