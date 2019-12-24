Телеканал «Россия» отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве. Об этом РБК рассказали в пресс-службе телеканала.

Сообщается, что картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями". По словам представителя "России", дата и время показа отреставрированной ленты появится в ближайшее время.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые показали 1 января 1976 года. Лента стала по-настоящему культовой, ее традиционно демонстрируют накануне новогодней ночи.

Этот фильм рассказывает историю о чудесной случайности, которая свела вместе московского врача Женю Лукашина и ленинградскую учительницу Надю. Главные роли в ленте исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

Видео дня. Спецназ США поставил Тимати на колени в ресторане