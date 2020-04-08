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Российские туристические компании получили возможность вернуть своим клиентам деньги за путевки, отмененные на фоне пандемии, сообщает РИА Новости. Средства будут взяты из фондов персональной ответственности туроператоров.

Решение было принято правительством РФ. 8 апреля на сайте кабмина появилось соответствующее распоряжение.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений … до 1 июня 2020 года», — говорится в документе.

При этом в распоряжении указано, что представителям туристических компаний нужно до 15 апреля подать уведомление для получения необходимой суммы от фонда персональной ответственности туроператоров. В противном случае, компании не освобождаются от ежегодных взносов, которые необходимо будет внести в период до 15 апреля 2021 года.

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