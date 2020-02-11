Некоторые западные страны, в том числе США, усложняют работу за границей для россиян. В частности, речь идет о сложностях в получении виз, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон усложняет процедуру получения виз по обычным загранпаспортам россиянам-сотрудникам подрядных учреждений, которые обслуживают загранучреждения России. В качестве примера Иванов привел специалистов по компьютерной технике: российские дипмиссии не могут устранить неполадки, поскольку американцы не выдают работникам документы. Он заявил, что такие сотрудники «не являются носителями секретной информации».

Кроме того, трудности в получении рабочих виз возникают у россиян в Великобритании и Канаде.

«Складывающаяся ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению срока исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что из-за проблем с визами подразделениям МИД России не хватает сотрудников.

1 февраля президент США Дональд Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Киргизии. Под ограничения также попали Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. В Белом доме уточнили, что эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

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