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Заместитель министра труда Российской Федерации Алексей Скляр заявил о том, что процедуру становления на биржу труда сделали проще. По его словам, теперь попасть туда можно удаленно и быстрее.

Данная мера введена в связи с потерей гражданами России работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. По заявлению Скляра, большинство данных в новом заявлении заполняется автоматически, передает «Интерфакс».

«По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме», — прокомментировал замминистра.

Ранее «ФедералПресс» писал про биржу труда. И о том, кто претендует на максимальное пособие по безработице.

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