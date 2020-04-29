Все новости на карте

Правительство РФ опубликовало новое распоряжение. Россиянам с видом на жительство в других странах разрешили выехать из РФ. Однако осуществить это можно лишь один раз.

«Граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания», — написано в распоряжении.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Там он сообщил о снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Как уточнил председатель правительства, пока называть точную дату полной отмены введенных в России ограничений нельзя.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»