С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».

Ограничение распространит действие на неустойки, такие как пени и штрафы.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. В течение года размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1%, также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива «займам до зарплаты».

Действие ограничений направлено на микрофинансовый рынок. По словам директора саморегулируемой организации «МиР» Елены Стратьевой, меры, в частности, сократили разрыв условий между «займами до зарплаты» и крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.

Ранее в декабре стало известно, что уровень закредитованности россиян за III квартал этого года вырос до 30%. Годом ранее он составлял 24%. В лидерах здесь оказались республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия и Адыгея.

В качестве меры снижения долговой нагрузки на россиян необходимо ввести ограничения на выдачу кредитов должникам.