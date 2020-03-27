Ростуризм призвал планирующих поездки по России туристов перенести сроки путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Туроператоров и отели просят оказать максимальное содействие туристам в переносе туров по России на более поздний срок.

«Прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки. Туроператоров, отели прошу оказать максимальное содействие туристам в переносе времени отдыха, по возможности не ухудшая условий этих поездок», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня приостановить деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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