Сегодня в России вступил в силу закон, который разрешает выходить на охоту с луками и арбалетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, лук и арбалет теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.

Однако, прежде чем выйти с ними на охоту, необходимо будет зарегистрировать оружие в Росгвардии, получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета, отмечает агентство.

«Рамблер» писал, что ранее в Подмосковном лесу егеря задержали постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова. По данным Ura.ru, чиновника подозревают в незаконной охоте на косуль.

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