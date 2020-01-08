В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роструде.

Ведомство уточнило, что короткие рабочие недели образуются в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

По производственному календарю на этот год, россияне будут меньше работать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Первая короткая неделя начинается 9 января и будет длиться всего два дня. Затем россияне в связи с празднованием Дня защитника Отечества будут работать четыре дня, с 25 по 28 февраля. Международный женский день также сократит вторую рабочую неделю марта на день.

В период майских праздников рабочими днями станут даты с 27 по 30 апреля, с 6 по 8 и с 12 по 15 мая. Также три дня подряд будут объявлены выходными на День России (12-14 июня). Выходной на День народного единства «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

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