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Основные принципы поведения в условиях самоизоляции опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Согласно принятым в столице и области нормативным актам, всем людям, недавно вернувшимся из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией, необходимо самоизолироваться на две недели. Эти меры обязаны соблюдать и те, кто имел контакт с больными. В ведомстве напомнили, что первым делом эта группа людей должна сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и начать соблюдать строгий карантин.

Главное и основное правило нахождения на карантине — никуда не выходить. В Роспотребнадзоре уточнили, что никакие причины как, например, вынос мусора или поход в магазин за продуктами, не считаются уважительными. Мусор предлагается плотно упаковывать и выставить за пределы квартиры. Попросить выбросить его можно друзей или соседей. Кроме того, в доме необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Человеку с подтвержденным коронавирусом лучше находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены и постоянно носить маску. Для исключения передачи вируса своим близким в федеральной службе настоятельно рекомендуют исключить контакты с членами своей семьи, поддерживая с ними связь по телефону или по интернету. В случае, если носитель вируса успел пообщаться с ними, родственники будут также оправлены на 14-дневную изоляцию.

Выбор именно такого карантинного срока неслучаен, так как он соответствует инкубационному периоду коронавирусной инфекции. Обычно болезнь проявляет свои первые симптомы в течение двух недель. В ведомстве также напомнили, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем.

Не все эксперты разделяют мнение, что подобные карантинные меры необходимы и действенны при борьбе с коронавирусом. По данным профессора медицины Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса, последствия всеобщего карантина по всему миру могут оказаться опаснее для общества, чем его свободное распространение. Ученый напомнил, что введение особо жестких мер приводит к перегрузке системы здравоохранения. В дальнейшем это может привести к серьезным последствиям для экономики, общества и психического здоровья людей. Иоаннидис также пишет, что коэффициент смертности от коронавируса еще окончательно не известен, прогнозируя, что он может быть сопоставим со смертностью от сезонного гриппа.

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