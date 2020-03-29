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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал россиянам о безопасном походе по магазинам в условиях распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку», — сказал врач.

Он также напомнил, что в общественных туалетах необходимо воспользоваться салфеткой, когда нужно опустить воду или открыть дверь. Самое важное правило — нужно мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком.

Рошаль также напомнил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, и больших компаний. Кроме того, следует соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, надевать маску при появлении первых признаков насморка или кашля.

Больным с респираторными заболеваниями не стоит посещать поликлиники, а при проявлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами колл-центров или вызвать врача на дом, добавил Рошаль.

Однако он отметил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.

Ранее Рошаль сравнил ситуацию с коронавирусом с репетицией биологической войны. В связи с этим он призвал «поднимать здравоохранение», поскольку в России, в случае какой-либо катастрофы, везут в Москву которая, в свою очередь, также может «выйти из строя».

По последним данным, в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом, жертвами стали пять человек, а 49 пациентов вылечились.

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