Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций, которые помогут избежать онкологии. Памятка с соответствующими способами опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что риски заболеваний есть у всех людей, причем, с возрастом они увеличиваются. «Важнейшие меры профилактики возникновения опухоли — соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование», — сказано на сайте ведомства. Уточняется, что к снижению рисков заболевания приводят физическая активность, соблюдение режима сна, правильное питание и отсутствие вредных привычек.

При этом вышеперечисленные рекомендации не гарантируют отсутствие опухолей, поэтому эксперты рекомендуют проходить обследование, уточняет агентство Nation News. Специалисты напомнили, что обнаруженный на ранних стадиях рак вылечить значительно легче, чем затянувшуюся болезнь, передает RT.

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