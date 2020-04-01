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Министр связи России Максут Шадаев рассказал, как будет работать система отслеживания нарушений карантина и самоизоляции, разработанная для предотвращения распространения коронавируса.

По словам министра, на первом этапе система будет отслеживать перемещения граждан с подтвержденным диагнозом, находящихся на домашнем лечении, а также граждан, которые обязаны соблюдать карантин после приезда из-за границы или контакта с инфицированными.

«Система будет работать так: мы запрашиваем у регионов номера телефонов инфицированных граждан и тех, кто должен находиться на обязательном карантине, например, если они недавно вернулись из-за рубежа», — сказал Шадаев «Медузе».

Следить за соблюдением условий изоляции будут операторы связи. Если человек нарушил карантин, он получит смс с предупреждением, в случае систематических нарушений данные абонента будут передаваться в правоохранительные органы.

Также, по словам главы Минкомсвязи, планируется внедрить систему оповещения абонентов о возможном контакте с заболевшим, на данном этапе этот вопрос прорабатывается.

Министр подчеркнул, что обработка и передача персональных данных в рамках работы системы отслеживания производиться не будет.

«Мы запрашиваем у регионов и передаем операторам связи только номера телефонов, без ФИО и любых других персональных данных», — пояснил Шадаев.

Как сообщал «Рамблер», в России к 1 апреля подтверждены 2777 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 440 человек. За весь период скончались 24 человека, 190 человек выздоровели.

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