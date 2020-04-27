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Представители Екатеринбургской епархии предложили прихожанам заказывать поминальные службы по умершим родственникам посредством сообщений в мессенджере WhatsApp сообщает Ura.ru. Первые «записки» будут приниматься онлайн на Радоницу.

Радоница — так называемый «родительский день», когда впервые после Пасхи православные поминают усопших родственников. В этом году в связи с требованием российских властей о соблюдении всеобщего режима самоизоляции в Екатеринбургской епархии предложили верующим отправлять «записочки» с заказами панихид и литий через WhatsApp или на электронную почту. При этом отмечается, что желающие сделать пожертвования могут не отказывать себе в удовольствии и перечислить деньги на счет епархии.

«Если такой возможности нет, никто вам не откажет, записочку все равно примут», — приводит издание слова собеседника из пресс-службы епархии.

Заказать службу онлайн можно в Храме-на-Крови, Иоанно-Предтеченском соборе, Вознесенском соборе, Ново-Тихвинском женском монастыре, Успенском соборе и других религиозных учреждениях.

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