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У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

Экраны для лица по виду напоминают маску сварщика или часть шлема сотрудника ОМОН. Неожиданную популярность у россиян они приобрели из-за сложностей с приобретением медицинских масок. Продавцы защитных экранов утверждают, что эти средства личной защиты способны предотвратить заражение вирусами. Насколько это соответствуют действительности, рассказал доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Такой экран помочь может. Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», — отметил врач.

Однако не стоит воспринимать экран для лица как стопроцентную защиту. Андрей Продеус в интервью радио Sputnik обратил внимание на то, что такое средство неплотно прилегает к лицу, а значит, пропускает вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.

Если же вы хотите максимальную защиту, то следует обратить внимание на экипировку врачей-вирусологов, добавил он.

«Если вы видели врачей, которые работают с заболевшими, они имеют не только респираторы, но и специальные маски или очки для глаз. Если вы защитите свои слизистые, включая слизистую глаз, то вы будете иметь меньше шансов получить вирус», — уверен Андрей Продеус.

Самый же эффективный способ не заразиться коронавирусом остается прежним — это самоизоляция дома. Если вы не выходите на улицу и не контактируете с людьми, то и шансов заразиться значительно меньше.

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