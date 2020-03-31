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Специлисты Россельхозбанка выделили несколько трендов социально-экономической транформации, которые могут стать актуальными на фоне пандемии коронавируса. В частности, некоторым россиянам посулили переезд в села. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По оценкам экспертов, сельская местность в России готова принять минимум 2-3 миллиона человек в течение нескольких лет.

«Если принимать в расчет более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения», — говорится в исследовании.

Еще один тренд — изменение структуры занятости. Многих перевели на удаленную работу. В итоге может стать ясно, что постоянное присутствие в одном месте вовсе не является обязательным. Также в банке указали на рост инвестиций в инновации.

«Среди них стоит отметить технологию дополненной и виртуальной реальности, передачи больших массивов данных на значительные расстояния. Все более популярными будут финансовые вложения в строительство автоматизированных и роботизированных складов в удаленной местности, в развитие воздушного транспорта (личного и беспилотного), а также в альтернативную энергетику», — уточнили специалисты.

По прогнозам, «паническая скупка продовольствия вряд ли выйдет за рамки торговых сетей и совсем маловероятно коснется деревенского магазина». Так что в скором времени может вырасти спрос на продукцию, выращенную своими руками. Также ситуация с коронавирусом способна стимулировать процесс роботизации.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.

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