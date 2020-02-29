Из-за эпидемии коронавируса Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — заявила Попова.

По ее словам, сейчас наступило время, когда «не стоит выезжать из Российской Федерации».

Руководитель Роспотребнадзора также призвала соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией. Они одинаковы с мерами против гриппа. Надо держать чистыми руки и гаджеты, ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня. В общественных местах лучше носить маску. При малейшем недомогании — вызывать врача на дом.

Попова также отметила, что в России не будут вводить обязательный карантин для соотечественников, приехавших из Италии.

Напомним, Италия — это наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. Сейчас на Аппенинах находится около 30 тысяч российских туристов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в СМИ появилась информация об Анастасии Заворотнюк, которая якобы уехала в Италию и подвергает себя опасности заражения коронавирусом.

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