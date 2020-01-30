Роспотребнадзор призвал россиян в связи с распространением коронавируса всегда поддерживать чистоту рук, а также избегать рукопожатий и поцелуев. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, гражданам советуют дезинфицировать клавиатуру компьютера, экран смартфона, поручни и дверные ручки.

Также отмечается, что не стоит есть из посуды или упаковок, если там побывали чужие пальцы.

«Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Число вылечившихся — около 170.

Минздрав подготовил методические рекомендации по лечению заболевания.