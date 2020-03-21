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Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома.

Доступ открыт в рамках акции #МыВместе. Информация о сервисах, к которым уже сегодня российские пользователи могут получить свободный доступ (в том числе — бесплатный интернет-трафик) размещена на сайте ДоступВсем.рф

«На портале «Доступ всем» мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах. А при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране. Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — говорится на сайте.

В настоящее время пользователи могут выбрать подходящий им ресурс в следующих разделах: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». Всего к акции подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе — Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «для людей, которые оказались сегодня дома с семьями, чрезвычайно важно иметь возможность заказывать лекарства онлайн, дистанционно учиться, получать государственные услуги, а также проводить свой досуг — смотреть художественные фильмы, детские программы и так далее».

Напомним, что в России предприняты особые меры обеспечения безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу.

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