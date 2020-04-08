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В случае ухудшения с заболеваемостью коронавирусом для россиян могут ограничить вход в продуктовые магазины. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уже подготовила соответствующие рекомендации и даже огласовала их в правительстве.

Ритейлеры должны исходить из расчета, что в торговом зале на площади двух квадратных метров может находится только один человек. Как уточняет газета «Известия», если площадь магазина составляет 50 квадратных метров, то одновременно в зале не может присутствовать более 25 человек. В АКОРТ отмечают, что на сегодняшний день социальная дистанция — один из эффективных способов обезопасить здоровье россиян.

В АКОРТ рассказали, что на прошлой неделе (с 30 марта по 7 апреля) трафик в магазинах «у дома» сократился среднем на 25%, в гипермаркетах и супермаркетах — на 50%. Перед этой неделей ритейлеры наблюдали ажиотажный спрос на продукты питания.

По последним данным, в России выявили 1 154 новых случая заражения — всего 7517 случаев — в 43 регионах — это рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Побиб 61 человек, а выздоровели 505.

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