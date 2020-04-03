Все новости на карте

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, в чем разница между самоизоляцией, карантином и режимом чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на Выборного, самоизоляция — это мера, которую вводят власти субъектов в рамках режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В таких условиях они вправе ограничивать доступ людей и транспорта на территорию региона, приостанавливать деятельность организаций, находящихся в зоне ЧС, выполнять все необходимые действия для предотвращения и ликвидации ЧС, не ограничивая при этом права и свободы человека.

Выборный отметил, что самоизоляция нужна для предотвращения или ликвидации чрезвычайной ситуации и касается всех.

В свою очередь, карантин — это более жесткая ограничительная мера в отношении определенной группы людей, например инфицированных или с подозрением на заражение.

«Например, к вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или к людям с симптомами, либо если был контакт с лицом, у которого положительный тест на коронавирус», — пояснил депутат.

Власти вводят карантин на основании предписания главного санитарного врача страны, за его нарушение грозит ответственность.

Выборный также рассказал о понятии "чрезвычайной ситуации", — это обстановка, которая сложилась, в том числе из-за распространения опасного заболевания. Именно для предотвращения ее последствий власти могут ввести режим повышенной готовности или ЧС.

Если опасная ситуация затрагивает территорию двух и более субъектов Федерации, а количество погибших или пострадавших превысило 50 человек, то чрезвычайная ситуация носит межрегиональный характер. Если умерли более 500 человек, ЧС начинает носить федеральный масштаб, заключил депутат.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 4149 в 78 субъектах, (в Москве — 2923), 281 пациент выздоровел, 34 человека умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Силиконовая доля: кто из звезд увеличивал грудь