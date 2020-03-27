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Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» объяснил, как нужно ходить в магазины в условия пандемии коронавируса. Письмо организации есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Посещать магазины лучше всего тогда, когда там минимальное число посетителей, то есть с утра или поздним вечером», — посоветовал врач-гигиенист Андрей Мосов.

В первую очередь необходимо выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль, а по возвращении домой ее нужно протереть влажной тканью. Волосы и вовсе лучше прикрыть.

Маска в качестве способа защиты малоэффективна, поможет социальная дистанция не менее двух метров.

«И нужно держаться подальше от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают», — добавил медик.

По его словам, безопаснее взять тележку, а не корзинку — так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше.

Товары в фабричной упаковке представляют опасность в том случае, если на них кашлял зараженный человек. По приходе домой упаковку нужно протереть влажной тканью. От покупки неупакованных продуктов лучше воздержаться, если не предусмотрена дальнейшая термическая обработка.

«Расплачиваться наличными безопасно, но если вам дадут сдачу, новые для вас купюры могут быть источником вируса. Карты и мобильные системы оплаты не способствуют заражению», — добавил Мосов.

По последним данным, число зараженных в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. По распоряжению президента Владимира Путина следующая неделя — до 5 апреля — будет нерабочей. Это сделано, чтобы сдержать распространение вируса. Также вводится ряд мер поддержки населения и бизнеса.

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