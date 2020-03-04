Россияне, имеющие полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а также полисы выезжающих за рубеж, уже застрахованы на случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, так что создание отдельного продукта для этого нецелесообразно. передают в среду, 4 марта, «РИА Новости» слова ведущих российских страховых компаний.

С 11 февраля коронавирус SARS-CoV-2 вошел в список инфекционных заболеваний, опасных для окружающих. В соответствии с действующим законодательством, выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019. Те же указания касаются и коммерческих клиник. «Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации», — объяснили представители «Альфабанка» агентству.

«При подозрении на заболевание, вызванное коронавирусом, согласно действующим нормативно-правовым актам, медицинское учреждение обязано сообщить в соответствующие органы исполнительной власти, и дальнейшие действия (в том числе обследование, карантинные меры, госпитализация) осуществляются исключительно уполномоченными медицинскими учреждениями вне ДМС», — дополнил директор департамента медстрахования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток.

Таким образом, создание отдельного страхового продукта становится нецелесообразным, так как на данный момент не было разработано средство специфической иммунной практики от коронавируса. Инфекция COVID-2019 в любом случае уже входит в уже существующие программы страхования по полисам ДМС и по полисам страхования выезжающих за рубеж

Как пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, де-юре коронавирус — это обычное заболевание, которое покрывается ДМС и ВЗР, но учитывая отсутствие формального протокола лечения и специального противовирусного препарата, большая часть государств прибегает к дополнительным мерам, таким как карантин, специальные инфекционные медучреждения, контроль со стороны госучреждений.

По этим причинам, ни одна из опрошенных агентством компаний пока не намерена разрабатывать отдельный специализированный продукта, нацеленный на коронавирус SARS-CoV-2.

4 марта власти США рассказали журналистам о своем желании рассмотреть возможность оплаты лечения от коронавирусной инфекции для незастрахованных американских граждан. Представители администрации президента США планируют возместить расходы для граждан, пострадавших от COVID-19, за счет национальной программы по борьбе со стихийными бедствиями. На данный момент центры медицинского страхования находятся в процессе переговоров со службами по оказанию медицинской помощи для населения.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

В основную группу риска заражения SARS-CoV-2 входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Кроме того, по мнению китайских ученых, болезнь реже всего поражает детей и подростков до 19 лет. Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей.