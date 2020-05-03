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Некоторые карантинные меры придется сохранить в России до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в борьбе с пандемией необходимо выстроить «целую систему», чтобы не допустить повторения ситуации, сообщает РИА Новости.

Министр пояснил, что после того, как эпидемия пойдет на спад, карантинные меры будут отменяться поэтапно. Однако это касается далеко не всех ограничений.

«Часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что, добившись стабилизации ситуации по коронавирусу, расслабляться не стоит, поскольку предстоит работа, чтобы не допустить повторного распространения заболевания. Для этого, уверен глава Минздрава, необходимо выстроить целую систему. При этом Мурашко не исключил, что вместо выхода на плато по коронавирусу, человечество может получить вторую волну пандемии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне массово не нарушат режим самоизоляции, то в скором времени начнется отмена карантинных мер. При этом она подчеркнула, что если ситуация будет развиваться в обратную сторону, то ужесточения ограничений не избежать.

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