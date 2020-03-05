В Кропоткине Краснодарского края на празднике Масленицы местным жителям предложили угоститься выложенными в форме танков блинами, съесть знамя Победы из икры и закусить фигурками фронтовиков. Фото композиции из еды, посвященной Великой Победе, опубликованы в Telegram-канале «Туподар Краснодар» и на сайте издания «Красная Весна».

Конкурс блинов прошел 1 марта на площади городского Дома культуры. По данным издания, изначально фотографии столов с блинами к 75-летию Победы были опубликованы на сайте городской администрации, однако вскоре их удалили.

На снимках изображены выложенная из коржей и икры красная звезда, торты с символами Великой Отечественной войны, а также землянка и танки из блинов. На одной из фотографий можно рассмотреть фигурки раненых красноармейцев. Также на опубликованных кадрах присутствуют женщины в форме красноармейцев и девушка в образе медсестры.

В конкурсе блинов принимали участие школы, учреждения социальной сферы, общественные организации. По словам начальника отдела социальной политики Сергея Чепова, блинами с символами Великой Отечественной войны организаторы и участники конкурса хотели выразить свое уважение к Победе. «Получается, флаг только из ткани, его нельзя рисовать, его нельзя печатать? Где написано, что из того или иного материала нельзя это делать?» — возмутился чиновник.

В прошлом году накануне Дня Победы в Санкт-Петербурге мануфактура по резке металла запустила серию тематических мангалов в виде танка Т-34, немецкого «Тигра» и атомной подлодки. Одна такая установка весит 120 килограммов, стоимость — 92 тысячи рублей. Производитель предлагал также бюджетную версию за 30 тысяч рублей. По словам владельца мануфактуры Николая Бурова, подобные изделия в России делались и раньше, но стоили дороже.

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