Голосование по внесению изменений в Конституцию России может состояться в будний день, который будет объявлен выходным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, например, закрепить там обязательность регулярной индексации пенсий и пособий. Вопрос будет вынесен на общероссийское голосование.

Россиянам напомнили о длинных выходных

В конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил провести голосование в будний день, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала идею неплохой, а сенатор Алексей Пушков предложил сделать этот день выходным.

Сегодня собеседники, близкие к администрации президента, рассказали РБК, что Кремль и впрямь планирует устроить голосование в будний день, объявив его выходным. Основной рассматриваемой датой источники издания назвали 22 апреля, авторами идеи — администрацию президента, а ее целью — увеличение явки, которая должна быть высокой, более 50%.

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