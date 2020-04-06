Правительство до конца года отменило штрафы для россиян за долги коммунальным услугам, за неуплату они не будут отключаться. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом SARS-COV-2.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал Мишустин.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для населения и малого бизнеса. Документ дает право обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

В ЦБ объяснили порядок начисления процентов во время такого перерыва по выплатам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная органиазция здравоохранения объявила пандемию заболевания.

К 6 апреля общее количество заболевших в России составило 6343, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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