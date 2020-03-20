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Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко дал три совета, как вести себя в условиях эпидемии коронавируса.

«Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых», — заявил он в интервью Антону Красовскому на RT.

Ранее в оперативном штабе заявили о 54 новых случаях заражения коронавирусом в России, общее число инфицированных пациентов достигло 253.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля